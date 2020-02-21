В США при стрельбе в жилом комплексе для пенсионеров погиб человек

Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени (ночь на пятницу мск) в комплексе Portstewart Apartments, где проживают пожилые люди. По данным полиции, пострадавшие, среди которых полицейский, доставлены в больницу. Сотрудник полиции получил травмы, не угрожающие жизни, о состоянии других пострадавших не сообщается.