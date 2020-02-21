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В США при стрельбе в жилом комплексе для пенсионеров погиб человек
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РИА Новости

В США при стрельбе в жилом комплексе для пенсионеров погиб человек

09:52 21.02.2020
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CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, IdahoАвтомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США
Автомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США
CC BY 2.0 / Allen / Caldwell, Idaho
Автомобили полиции в Колдуэлле, штат Айдахо, США. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Неизвестный устроил стрельбу в жилом комплексе для людей пенсионного возраста в американском городе Колдуэлл (штат Айдахо), один человек погиб, трое получили ранения, предполагаемый стрелок найден мертвым, сообщает газета Idaho Press-Tribune со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени (ночь на пятницу мск) в комплексе Portstewart Apartments, где проживают пожилые люди. По данным полиции, пострадавшие, среди которых полицейский, доставлены в больницу. Сотрудник полиции получил травмы, не угрожающие жизни, о состоянии других пострадавших не сообщается.
Полиция подчеркивает, что предполагаемый стрелок найден мертвым, угрозы безопасности нет.
Полиция Таиланда
8 февраля, 18:49
Громкие случаи стрельбы в общественных местах в мире
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СШААйдахоВ мире
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