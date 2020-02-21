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"Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Карты" объединились в одно приложение
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РИА Новости

"Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Карты" объединились в одно приложение

09:47 21.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Яндекс" объединил в одно предложение сервисы "Карты" и "Транспорт", последний будет работать как отдельное приложение до мая, говорится в сообщении интернет-компании.
"В "Яндекс.Карты" переехали главные возможности "Яндекс.Транспорта". "Карты" умеют всё то же самое: показывать движение автобусов, пробки и сохранять в избранное маршруты и остановки. При переходе все важные данные автоматически перенесутся из "Транспорта" в "Карты", - говорится в сообщении.
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В нем уточняется, что следить за движением автобусов в "Картах" можно в специальном разделе, который включается с помощью кнопки "Транспорт" на главном экране. При этом вид карты изменится — иконки мест и автомобильные дороги будут менее заметными и не будут отвлекать от поиска нужного автобуса, а остановки станут крупнее. "Карты" в реальном времени показывают движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток больше, чем в 70 городах России", - отмечает компания.
В "Яндекс.Картах" также есть возможность добавлять избранные маршруты и остановки. При этом избранное из "Транспорта" при переходе в "Карты" сохраняется.
В будущем в "Яндекс.Картах" появятся новые транспортные возможности. Например, в приложении планируется отображать полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы предлагать больше вариантов, уточняет компания.
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