"Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Карты" объединились в одно приложение

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. "Яндекс" объединил в одно предложение сервисы "Карты" и "Транспорт", последний будет работать как отдельное приложение до мая, говорится в сообщении интернет-компании.

"В "Яндекс.Карты" переехали главные возможности "Яндекс.Транспорта". "Карты" умеют всё то же самое: показывать движение автобусов, пробки и сохранять в избранное маршруты и остановки. При переходе все важные данные автоматически перенесутся из "Транспорта" в "Карты", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что следить за движением автобусов в "Картах" можно в специальном разделе, который включается с помощью кнопки "Транспорт" на главном экране. При этом вид карты изменится — иконки мест и автомобильные дороги будут менее заметными и не будут отвлекать от поиска нужного автобуса, а остановки станут крупнее. "Карты" в реальном времени показывают движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток больше, чем в 70 городах России", - отмечает компания.

В "Яндекс.Картах" также есть возможность добавлять избранные маршруты и остановки. При этом избранное из "Транспорта" при переходе в "Карты" сохраняется.