В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

"Сегодня ночью при прохождении пограничного контроля в поезде №6 Киев – Москва (состав формирования Украинских железных дорог) была выявлена гражданка Китая с высокой температурой. По распоряжению главного государственного врача по железнодорожному транспорту РФ вагон, в котором ехала пассажирка, был отцеплен и отправлен на специальный путь (санитарный тупик) станции Брянск-Орловский для проведения противоэпидимических мероприятий", - сообщили в пресс-службе РЖД.