В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гражданка Китая с высокой температурой госпитализирована в Брянске с украинского поезда, вагон отцеплен в санитарный тупик для проведения противоэпидимических мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сегодня ночью при прохождении пограничного контроля в поезде №6 Киев – Москва (состав формирования Украинских железных дорог) была выявлена гражданка Китая с высокой температурой. По распоряжению главного государственного врача по железнодорожному транспорту РФ вагон, в котором ехала пассажирка, был отцеплен и отправлен на специальный путь (санитарный тупик) станции Брянск-Орловский для проведения противоэпидимических мероприятий", - сообщили в пресс-службе РЖД.
"Гражданка Китая госпитализирована в инфекционную больницу Брянска. ОАО "РЖД" по данной ситуации находится во взаимодействии с Роспотребнадзором", - добавили в компании.
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