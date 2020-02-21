Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T09:28+0300
https://ria.ru/20200221/1565040408.html
Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278704_0:85:2802:1661_1036x0_80_0_0_896405a6c5d573b14db6c086e55c57f6.jpg
РИА Новости

Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу

09:28 21.02.2020
1302
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает на заседание коллегии Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. 5 февраля 2020
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на заседание коллегии Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. 5 февраля 2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
Ранее Собянин сообщил об усилении мер по недопущению проникновения коронавируса в Москву. Среди мер: выдача всем прибывшим из Китая постановлений о двухнедельной изоляции, усиление дезинфекции в местах массового пребывания людей и в транспорте, а также повсеместный мониторинг лиц из КНР.
"Соблюдение режима постоянно контролируется, в том числе с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер", - сообщил Собянин.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
Так, например, несколько дней назад в Москву прилетела гражданка КНР, в аэропорту она сдала анализ на коронавирус и получила постановление о двухнедельной изоляции.
"Тест дал положительный результат. Сразу скажу – это была лабораторная ошибка. Но в тот момент мы об этом не знали. Немедленно к ней на съемную квартиру выехала бригада скорой помощи, и женщину госпитализировали в инфекционную больницу", - сообщил мэр.
Он отметил, что ее соседке (тоже гражданке КНР) было предписано оставаться дома. "Просмотр камер видеонаблюдения показал, что девушка нарушала режим изоляции – выходила во двор погулять и встречалась со своим знакомым. У него тоже взяли анализы", - сообщил мэр.
Здание клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге
Вчера, 15:07
Вторая сбежавшая в Петербурге пациентка намерена вернуться в больницу
Он также добавил, что были получены имена и контактные данные всех 58 пассажиров рейса "Пекин – Москва".
"С помощью видеоаналитики удалось установить водителя такси, на котором девушка ехала домой из аэропорта. Были оперативно собраны сведения обо всех проживающих в доме, где девушка снимает квартиру (более 600 человек).К счастью, помещать под карантин всех этих людей не потребовалось, так как повторный анализ на коронавирус у девушки дал отрицательный результат", - сообщил Собянин.
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда
09:05
У сбежавшей из больницы в Петербурге Ильиной не выявили коронавирус
574116
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей СобянинМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский поезд
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
Жительница Петербурга Алла Ильина перед началом заседания Петроградского районного суда
У сбежавшей из больницы в Петербурге Ильиной не выявили коронавирус
Иностранные туристы на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве
В Москве усилили режим дезинфекции в местах скопления людей
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Туристы в Москве
В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Михаил Мурашко
Чем запомнился первый месяц работы нового главы Минздрава
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В тюрьме на востоке Китая выявили массовое заражение коронавирусом
Иммунотерапия рака
Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
В США у 11 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Падение метеорита в Карелии
Падение метеорита в Карелии попало на видео
Проводник проверяет документы перед отправкой поезда
Пассажиров поезда с госпитализированной китаянкой будут наблюдать
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Росимущество продало фирму, владеющую крупнейшим аудиоархивом страны
11:25Лукашенко заявил о "неожиданном предложении" Путина по поставкам нефти
11:25В Дагестане задержали замруководителя Росимущества
11:25В Ярославской области побывало около пяти миллионов туристов
11:23В Китае ускорили клинические испытания препаратов от коронавируса
11:23Клишас рассказал о восприятии конституционных норм
11:22На Украине стабилизировалась обстановка с эвакуированными из Китая
11:22Решение суда по иску о защите чести главы Хакасии отменили
11:22Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии
11:21Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
11:18Хабриева: поправки повлекут изменения минимум семи федеральных законов
11:16МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
Лента новостейМолния