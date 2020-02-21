Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.

Ранее Собянин сообщил об усилении мер по недопущению проникновения коронавируса в Москву. Среди мер: выдача всем прибывшим из Китая постановлений о двухнедельной изоляции, усиление дезинфекции в местах массового пребывания людей и в транспорте, а также повсеместный мониторинг лиц из КНР.

"Соблюдение режима постоянно контролируется, в том числе с помощью автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер", - сообщил Собянин.

Так, например, несколько дней назад в Москву прилетела гражданка КНР, в аэропорту она сдала анализ на коронавирус и получила постановление о двухнедельной изоляции.

"Тест дал положительный результат. Сразу скажу – это была лабораторная ошибка. Но в тот момент мы об этом не знали. Немедленно к ней на съемную квартиру выехала бригада скорой помощи, и женщину госпитализировали в инфекционную больницу", - сообщил мэр.

Он отметил, что ее соседке (тоже гражданке КНР) было предписано оставаться дома. "Просмотр камер видеонаблюдения показал, что девушка нарушала режим изоляции – выходила во двор погулять и встречалась со своим знакомым. У него тоже взяли анализы", - сообщил мэр.

Он также добавил, что были получены имена и контактные данные всех 58 пассажиров рейса "Пекин – Москва".