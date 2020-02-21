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Владелец патента на систему онлайн-платежей подал иск к Samsung
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РИА Новости

Владелец патента на систему онлайн-платежей подал иск к Samsung

09:27 21.02.2020
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Швейцарская компания "Сквин СА" подала в арбитражный суд Москвы иск к корейской корпорации Samsung Electronics и ее российскому подразделению ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" о защите прав на изобретение по патенту №2686003, в реестре Роспатента под указанным номером указан патент на изобретение "Система электронных платежей", следует из опубликованного определения суда.
"Изобретение относится к средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца", - говорится в описании. Суть изобретения сводится к тому, что телефон покупателя и кассовая система продавца передают свой пакет информации по двум разным каналам в платежную систему (Visa, Masterсard или другую), которая по содержащемуся в обоих пакетах одноразовому коду идентифицирует конкретную платёжную операцию.
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Патент описывает несколько способов генерации одноразового кода. Его, например, может создавать устройство продавца и считывать смартфон покупателя, говорится в описании. В нем также содержится принципиальная схема взаимодействия устройств покупателя, продавца, платежной системы, банка-эквайера и банка-эмитента.
В материалах Роспатента уточняется, что автором изобретения является Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладателем – швейцарская "Сквин СА". Датой регистрации патента указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента – 2 декабря 2013 года.
Иск поступил в суд 17 февраля. Конкретные требования к ответчикам в материалах суда пока не сообщаются. Суд пока оставил иск без движения, поскольку истец не уплатил госпошлину, не подтвердил свой юридический статус и неправильно оформил ряд приложений к исковому заявлению. Устранить нарушения суд предложил до 19 марта.
Samsung Electronics Co., Ltd - один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 79 странах мира. С 1991 года компания работает на российском рынке.
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SamsungФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Samsung ElectronicsШвейцарияРоссияТехнологии
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