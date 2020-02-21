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Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки
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РИА Новости

Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки

09:15 21.02.2020 (обновлено: 10:28 21.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМногофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме, соответствующая технология уже создана, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
"Инженеры корпорации <...> получили патент на систему", — говорится в релизе.
Новый цифровой комплекс содержит ряд инновационных блоков, повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на траекторию посадочного полета в автоматическом режиме и за меньшее время, дает продолжить снижение до появления видимости.
По словам генерального директора компании Ильи Тарасенко, систему планируется внедрять как в современные, так и перспективные авиационные комплексы марки "МиГ". Помимо МиГ-35, это могут быть МиГ-29М/М2.
"Работа уже ведется. Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники", — цитирует Тарасенко пресс-служба.
Преимущества новой системы уже подтверждены испытаниями с положительными оценками летчиков, отмечают в "МиГе".
Многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35
20 сентября 2019, 12:40Сказано в эфире
Не только новые материалы. Военный летчик рассказал об уникальности МиГ-35Корпорация "МиГ" обнародовала технические характеристики новейшего истребителя МиГ-35. Эти данные прокомментировал в эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

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Юрий СлюсарьИлья ТарасенкоМиГ-35МиГ (корпорация)Безопасность
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