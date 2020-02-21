Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки

Новый цифровой комплекс содержит ряд инновационных блоков, повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на траекторию посадочного полета в автоматическом режиме и за меньшее время, дает продолжить снижение до появления видимости.