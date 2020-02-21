Создатели МиГ-35 получили патент на систему беспилотной посадки

"Инженеры корпорации <...> получили патент на систему", — говорится в релизе.
Новый цифровой комплекс содержит ряд инновационных блоков, повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет летчику выйти на траекторию посадочного полета в автоматическом режиме и за меньшее время, дает продолжить снижение до появления видимости.
По словам генерального директора компании Ильи Тарасенко, систему планируется внедрять как в современные, так и перспективные авиационные комплексы марки "МиГ". Помимо МиГ-35, это могут быть МиГ-29М/М2.
"Работа уже ведется. Одним из главных приоритетов наших инженеров является безопасность и максимальная эффективность применения авиационной техники", — цитирует Тарасенко пресс-служба.
Преимущества новой системы уже подтверждены испытаниями с положительными оценками летчиков, отмечают в "МиГе".