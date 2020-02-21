В Екатеринбурге собрали 160 миллионов рублей на лечение девочки со СМА

"Сегодня, 20 февраля 2020 года, - волшебный день, день, когда сбываются мечты. Наша мечта сбылась – сбор закрыт. Огромная благодарность каждому кто нас поддерживал, абсолютно каждому, от маленьких детишек до всех, кто был неравнодушен к нашей ситуации и пришел на помощь", - написала мама девочки Светлана Новожилова в своем Instagram .

Ранее отец ребенка Петр Новожилов рассказывал, что его вызвали на допрос в СК. В СУСК по Свердловской области эту ситуацию не комментируют.

Отмечается, что по действующему законодательству именно субъект несет расходы на приобретение данного лекарства. Регионы же часто не могут обеспечить ребенку необходимую терапию, так как годовой курс приема препарата стоит примерно 47 миллионов рублей. Родители, которые не могут получить лекарства, обращаются в суд, обычно их требования удовлетворяются. Но исполнение судебного решения может затянуться, а ребенок, не получая нужных лекарств, приобретает необратимые изменения здоровья.