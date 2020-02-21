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В офисе омбудсмена Киргизии рассказали о содержании Атамбаева в СИЗО
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РИА Новости

В офисе омбудсмена Киргизии рассказали о содержании Атамбаева в СИЗО

08:59 21.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Алмазбек Атамбаев . Архивное фото
БИШКЕК, 21 фев - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на условия содержания в СИЗО не жалуется, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе аппарата омбудсмена республики.
В среду сын экс-президента Киргизии Сеид Атамбаев сообщил о резком ухудшении состояния здоровья своего отца. Он написал, что у экс-президента "критически низкое давление", которое "в любой момент может привести к инсульту или инфаркту". Представители омбудсмена в четверг посетили СИЗО, где встретились с бывшим президентом.
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"Со стороны Атамбаева каких-либо жалоб на условия содержания не поступило. О своем состоянии здоровья он сообщил, что в последнее время у него часто снижается артериальное давление и поэтому он вынужден обращаться к медикам", - сказали в пресс-службе омбудсмена.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший президента неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего президента с силовиками погиб спецназовец, были ранены 136 человек. С тех пор Атамбаев содержится в СИЗО госкомитета нацбезопасности.
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