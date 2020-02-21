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2020-02-21T08:49+0300
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В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине
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РИА Новости

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

08:49 21.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Туристы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"В аэропортах Московского транспортного узла будет продолжено дежурство бригад московских медиков. Все пассажиры, прибывающие из Китая (в том числе транзитом через другие страны) проходят на месте медицинский осмотр, у них берут пробы для анализа на коронавирус", - сообщил Собянин.
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Он отметил, что даже при отсутствии симптомов заболевания прямо в аэропорту им выдают постановление о двухнедельной изоляции по месту жительства (или пребывания) и больничный лист.
"На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы... На сегодня выдано порядка 2,5 тысяч постановлений о двухнедельной изоляции. На 10-й день изоляции берется еще один анализ на коронавирус",- сообщил Собянин.
Мэр также добавил, что если же у пассажира в аэропорту обнаружат температуру или другие симптомы, он будет немедленно госпитализирован в инфекционную больницу. Аналогичный контроль проводится на вокзалах – выявляют людей, недавно прилетевших из КНР и теперь приехавших в Москву из Санкт-Петербурга.
Он также добавил, что в целях выявления граждан КНР, России и любых других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах, сотрудники полиции и медики проводят рейды по местам их возможного проживания (гостиницы, общежития, частные квартиры).
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Кроме того, мониторинг прибывших из Китая ведут сотрудники метрополитена, "Мосгортранса" совместно с правоохранительными органами и медиками скорой помощи. В ходе проверок тем, кто недавно прибыл из Китая, выдаются постановления о двухнедельной изоляции по месту жительства.

"Проведение рейдов – неприятная задача, но это необходимо, в том числе и для самих потенциальных носителей вируса. И, кстати, большинство проверенных в ходе рейдов граждан находятся в Москве довольно давно, никаких ограничений к ним не применяется", - отметил Собянин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
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Распространение нового коронавирусаВОЗСергей СобянинМоскваКитайМосгортрансОбщество
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