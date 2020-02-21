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В Хубэе за сутки выявили 631 случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Хубэе за сутки выявили 631 случай заражения коронавирусом

08:39 21.02.2020
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. Власти китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки нового типа коронавируса, скорректировали данные по числу новых случаев заражения, выявленных за 20 февраля, оно увеличено с 411 до 631, говорится в заявлении регионального комитета здравоохранения.
Власти провинции пояснили, что ошибка в статистике возникла из-за путаницы с данными по числу инфицированных в тюрьмах региона.
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"В настоящий момент тюрьмы нашей провинции не имеют прямого доступа к онлайн-системе отчетности по эпидемической ситуации. После того как 20 февраля были получены заполненные вручную карточки с отчетностью от соответствующих учреждений, они были тщательно перепроверены", - сообщили в комитете.
Отмечается, что по состоянию на 23.59 20 февраля ведомства, ответственные за управление исправительными учреждениями провинции, сообщили о 271 новом подтвержденном случае, но только 51 случай был включен в статистику, обнародованную утром в пятницу. Остальные 220 подтвержденных случаев и 10 случаев с подозрением на заражение внесены в отчет позже.
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В результате число новых случаев заражения было увеличено с 411 до 631, а общее число случаев заражения – с 62442 до 62662. Количество новых случаев с подозрением на заражение увеличилось с 1269 до 1279, а общее их количество – с 4084 до 4094.
Число жертв и выздоровевших не изменилось.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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