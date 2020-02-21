В Москве усилили режим дезинфекции в местах скопления людей

Иностранные туристы на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото

Иностранные туристы на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Режим дезинфекции усилили в Режим дезинфекции усилили в Москве в местах массового сосредоточения людей в связи с ситуацией с коронавирусом : на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"Главным государственным санитарным врачом по городу Москве выданы предписания об усилении дезинфекционного режима на объектах массового сосредоточения людей: на спортивных, зрелищных, культурно-массовых объектах, в торговых центрах и на рынках", - написал Собянин.

Он пояснил, что на практике это означает необходимость более тщательной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

"Администрация учреждений обязана обеспечить внеочередную промывку и дезинфекцию систем кондиционирования и вентиляции зданий", - отметил Собянин.

По его словам, аналогичные мероприятия по усилению дезинфекционного режима введены в общественном транспорте, включая такси и каршеринг.