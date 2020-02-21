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Samsung объявила о старте предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20
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РИА Новости

Samsung объявила о старте предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20

08:37 21.02.2020
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© REUTERS / Stephen LamПрезентация смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra во время Samsung Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско
Презентация смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra во время Samsung Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско
© REUTERS / Stephen Lam
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Компания Samsung официально объявила о старте предзаказов на новую серию премиальных смартфонов Galaxy S20. Начало продаж назначено на 13 марта.
Цена Galaxy S20 составит 69,99 тысячи рублей, S20+ будет стоить на десять тысяч дороже, S20 Ultra поступит в продажу за 99,99 тысячи рублей.
Смартфоны получили новую систему камер на базе искусственного интеллекта. Основная камера в моделях S20 и S20+ имеет разрешение в 64 мегапикселя, в S20 Ultra — 108 мегапикселей. На моделях S20 и S20+ доступен 30-кратный зум, на S20 Ultra — 100-кратный.
Кроме того, гаджеты поддерживают сети 5G и работают на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.
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