В ЛНР не зафиксировали ни одного обстрела в Донбассе за сутки

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики ни разу не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, в среду украинские силовики три раза нарушили режим тишины.
"За 20 февраля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.