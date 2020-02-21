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В ЛНР не зафиксировали ни одного обстрела в Донбассе за сутки
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РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали ни одного обстрела в Донбассе за сутки

08:33 21.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖители Чернухино и ополченцы ЛНР
Жители Чернухино и ополченцы ЛНР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики ни разу не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, в среду украинские силовики три раза нарушили режим тишины.
"За 20 февраля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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