В ЛНР не зафиксировали ни одного обстрела в Донбассе за сутки

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики ни разу не открывали огонь по территории самопровозглашенной Украинские силовики ни разу не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, в среду украинские силовики три раза нарушили режим тишины.

"За 20 февраля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.