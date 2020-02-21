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В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста ВГТРК
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РИА Новости

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста ВГТРК

08:30 21.02.2020 (обновлено: 09:28 21.02.2020)
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© МВД по Красноярскому краюМесто наезда на журналиста телеканала "Россия" в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
Место наезда на журналиста телеканала Россия в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
© МВД по Красноярскому краю
Место наезда на журналиста телеканала "Россия" в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД
КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, сообщили РИА Новости в краевом главке СК.
"После проведения первоначальных следственных действий и возбуждения уголовного дела следователи задержали его на 48 часов", — уточнила официальный представитель ведомства Ольга Шаманская.
Инцидент произошел накануне. Мужчина на Mercedes наехал на Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью, пострадавшего "с серьезными травмами доставили в больницу". Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.
Источник в полиции рассказал агентству, что водитель — помощник бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова Алексей Талюк. В МВД ранее отмечали, что он не скрывался с места происшествия.
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КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Журналюги офонарели! сами лезут под колёса, тычат микрофоном и вечно чем то не довольны. Просто хамло.
21 февраля, 09:13
NNikki_5519
11000012
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