В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста ВГТРК

© МВД по Красноярскому краю Место наезда на журналиста телеканала "Россия" в Красноярске. Стоп-кадр видео МВД

КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. В . В Красноярске задержали водителя, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина, сообщили РИА Новости в краевом главке СК.

"После проведения первоначальных следственных действий и возбуждения уголовного дела следователи задержали его на 48 часов", — уточнила официальный представитель ведомства Ольга Шаманская.

Инцидент произошел накануне. Мужчина на Mercedes наехал на Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью, пострадавшего "с серьезными травмами доставили в больницу". Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.