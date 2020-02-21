Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T08:27+0300
https://ria.ru/20200221/1565038693.html
Россиянка Мира Тэрада попросила суд приговорить ее к отбытому сроку
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

Россиянка Мира Тэрада попросила суд приговорить ее к отбытому сроку

08:27 21.02.2020
624
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Россиянка Мира Тэрада, признавшая себя виновной в суде США по делу о контрабанде кокаина, просит суд приговорить ее к уже отбытому сроку в американской тюрьме, говорится в документах суда.
Мира Тэрада в прошлом носила имя Оксана Вовк и под этим именем фигурирует в документах суда. Она была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Тэрада признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денежных средств, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Обвинение требует для россиянки трех лет и 10 месяцев тюрьмы. Если суд согласится с позицией обвинения, то Тэраде останется отсидеть в американской тюрьме еще более трех лет, если только ей не засчитают отбытые в Финляндии полгода.
Однако защитник Тэрады Джеффри Циммерман написал суду, что считает "вполне оправданным" приговорить Тэраду к уже отбытым 14 месяцам, включающим и срок задержания в Финляндии. Он приводит детали биографии Тэрады: ей 31 год, она выросла в Санкт-Петербурге в неполной семье, жила в США по визе научного работника. В 2014 году она встретилась с Алетом Тэрадой, который на 20 лет ее старше, и вышла за него замуж.
По заявлению адвоката, его подзащитная подвергалась насилию со стороны мужа. "Речь шла о постоянном насилии, в том числе Тэрада бил Оксану кулаком, пинал ногами и душил, а также бил различными предметами", - пишет адвокат, используя прежнее имя своей подзащитной. По его словам, в ноябре 2015 года Тэрада ранил жену из огнестрельного оружия, она провела неделю в больнице, и ей была сделана сложная операция на ноге.
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже в России, в Московском городском суде
19 февраля, 03:51
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
В 2016 году, как пишет адвокат, женщине пришлось обратиться за медицинской помощью из-за постоянной тревоги. В американской тюрьме ей также прописали лекарства от тревожности, депрессии и посттравматического стрессового расстройства. В тюрьме ей помогал психолог по вопросам домашнего насилия.
Адвокат пишет также, что Мира Тэрада получила хорошее университетское образование в России, а в США изучала английский и испанский языки и получила сертификат тренера по фитнесу. В американской тюрьме она занималась по образовательной программе Джорджтаунского университета для заключенных и участвовала в добровольных трудовых программах вроде изготовления одеял.
Мать Тэрады и ее российский работодатель письменно подтвердили суду, что у нее есть хорошая работа в России. В поддержку Тэрады высказалась и американский пастор из баптистской церкви, которая общалась с россиянкой на кружках по изучению Библии. У Тэрады есть рекомендации и от руководительницы тюремного кружка по искусству.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
19 декабря 2019, 14:48
Суд в Лондоне определил порядок слушаний по экстрадиции Ассанжа
Будучи в тюрьме, Тэрада добилась развода со своим мужем, отмечает защита. "Госпожа Вовк полностью признала и приняла на себя ответственность за свое участие в этом деле. Она признала вину в суде и глубоко сожалеет о своем участии в этом правонарушении", - заключает адвокат.
Бывший муж и предполагаемый сообщник россиянки Алет Тэрада в октябре 2019 года был задержан в петербургском аэропорту "Пулково". По решению суда он был выдворен из России и передан властям США, его обвиняют в США в организации транспортировки и сбыта наркотиков в крупном размере.
Приговор Мире Тэраде должен быть оглашен 21 февраля.
341012
Обсудить 0
Мира ТэрадаФинляндияРоссияСША
Рекомендуем
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
Иммунотерапия рака
Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
Дело "солдата-душителя": ростовчанин 18 лет насиловал и убивал девушек
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Проводник проверяет документы перед отправкой поезда
Пассажиров поезда с госпитализированной китаянкой будут наблюдать
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
Эвакуированные из Китая в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
"Сожжем вместе с ними!" Украина встречает сограждан из Уханя камнями
Танки турецкой армии в провинции Идлиб
В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23В Китае ускорили клинические испытания препаратов от коронавируса
11:23Клишас рассказал о восприятии конституционных норм
11:22На Украине стабилизировалась обстановка с эвакуированными из Китая
11:22Решение суда по иску о защите чести главы Хакасии отменили
11:22Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии
11:21Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
11:18Хабриева: поправки повлекут изменения минимум семи федеральных законов
11:16МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
11:02Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
11:02В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России
11:00В Кирове избили журналиста во время съемки сюжета о нарушителях ПДД
10:55Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо
Лента новостейМолния