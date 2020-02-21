Под Хабаровском нашли утонувший автомобиль с одним из рыбаков

"В ходе поисковых мероприятий в Хабаровском районе недалеко от села Воронежское-3 обнаружен автомобиль УАЗ "Patriot". Обследовав автомобиль, специалисты ДВРПСО МЧС России обнаружили тело одного из мужчин. При помощи специального оборудования его удалось поднять на поверхность. Поиски второго человека продолжаются", - говорится в сообщении.