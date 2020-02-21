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Под Хабаровском нашли утонувший автомобиль с одним из рыбаков
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РИА Новости

Под Хабаровском нашли утонувший автомобиль с одним из рыбаков

08:23 21.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСпасательная служба на водных объектах
Спасательная служба на водных объектах
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Спасательная служба на водных объектах. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 фев - РИА Новости. Спасатели нашли под Хабаровском автомобиль УАЗ "Patriot", неделю назад провалившийся в полынью с двумя рыбаками, из машины поднято тело одного человека, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю в пятницу.
Ранее сообщалось, что 13 февраля три машины с рыбаками возвращались с рыбалки в Хабаровск. Они пересекали реку Амур по несанкционированной переправе в районе села Воронежское-3. При выезде на лед с островов две машины провалились в полынью. Первым утонул УАЗ, в котором находились два человека. Во второй машине был только водитель, он сумел выскочить из автомобиля и добраться до берега. Третья машина вернулась на берег.
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"В ходе поисковых мероприятий в Хабаровском районе недалеко от села Воронежское-3 обнаружен автомобиль УАЗ "Patriot". Обследовав автомобиль, специалисты ДВРПСО МЧС России обнаружили тело одного из мужчин. При помощи специального оборудования его удалось поднять на поверхность. Поиски второго человека продолжаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала поисков спасатели обследовали 27,6 тысячи квадратных метров дна реки Амур. В результате найдены оба автомобиля, провалившихся в полынью. На месте происшествия дежурят психологи МЧС России для оказания необходимой помощи родственникам пропавших мужчин.
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Амур (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскРоссияПроисшествия
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