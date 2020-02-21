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В тюрьме на востоке Китая выявили массовое заражение коронавирусом
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РИА Новости

В тюрьме на востоке Китая выявили массовое заражение коронавирусом

08:01 21.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
ПЕКИН, 21 фев – РИА Новости. Массовое заражение новым типом коронавируса зарегистрировано в тюрьме "Жэньчэн", расположенной в китайской восточной провинции Шаньдун, по состоянию на 20 февраля в исправительном учреждении инфицированы 200 заключенных и 7 сотрудников службы безопасности, говорится в заявлении правительства провинции.
"Вспышка коронавирусной инфекции произошла в тюрьме "Жэньчэн" в городском округе Цзинин провинции Шаньдун, по состоянию на 20 февраля на территории исправительного учреждения была завершена проверка на нуклеиновую кислоту, по результатам которой подтверждено 207 случаев заражения", - говорится в заявлении властей.
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Проверку прошли 2077 человек, в итоге заражение выявлено у 200 заключенных и семи охранников. Отмечается, что все инфицированные были изолированы и проходят лечение.
Правительство провинции сообщило, что в начале февраля у некоторых охранников появились симптомы кашля, а 12 февраля один из сотрудников службы безопасности тюрьмы был помещен в карантин из-за сильного кашля, 13 февраля диагноз у него подтвердился.
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После этого руководство тюрьмы и власти провинции немедленно приняли меры для предотвращения распространения заболевания в тюрьме "Жэньчэн", однако было уже поздно. В связи с инцидентом со своей должности был снят глава управления юстиции провинции Цзе Вэйцзюнь.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число жертв коронавируса только в Китае выросло до 2 236, при этом выздоровели 18 264.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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