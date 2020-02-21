В Иране начались парламентские выборы

Выборы на избирательном участке в городе Кум в Иране. Архивное фото

Выборы на избирательном участке в городе Кум в Иране

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Выборы на избирательном участке в городе Кум в Иране

ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Выборы в парламент Выборы в парламент Ирана начались в пятницу утром с открытием избирательных участков по стране, сообщило министерство внутренних дел ИРИ.

Участки открылись в 08.00 по местному времени (07.30 мск).

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже проголосовал на парламентских выборах, а также на проходящих параллельно промежуточных выборах в Совет экспертов - орган, обладающий правом назначения верховного лидера Ирана.

По его словам, выборы являются национальным праздником, а также гражданской и религиозной обязанностью иранцев. "Любой, кто заботится о национальных интересах страны, участвует в выборах", - приводятся слова Хаменеи на его официальном сайте.

Выборы проходят в сложной для Ирана обстановке экономического давления США и решат, по мнению экспертов, кто будет руководить парламентом – реформисты, считающиеся сторонниками президента Ирана Хасана Роухани и в данный момент составляющие большинство в парламенте, или консерваторы и противники курса правительства. Предпочтение отдается последним.

За 290 депутатских кресел поборются более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции, рассматривавшим претендентов на соответствие нормам.