В Иране начались парламентские выборы

ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Выборы в парламент Ирана начались в пятницу утром с открытием избирательных участков по стране, сообщило министерство внутренних дел ИРИ.
Участки открылись в 08.00 по местному времени (07.30 мск).
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже проголосовал на парламентских выборах, а также на проходящих параллельно промежуточных выборах в Совет экспертов - орган, обладающий правом назначения верховного лидера Ирана.
По его словам, выборы являются национальным праздником, а также гражданской и религиозной обязанностью иранцев. "Любой, кто заботится о национальных интересах страны, участвует в выборах", - приводятся слова Хаменеи на его официальном сайте.
Выборы проходят в сложной для Ирана обстановке экономического давления США и решат, по мнению экспертов, кто будет руководить парламентом – реформисты, считающиеся сторонниками президента Ирана Хасана Роухани и в данный момент составляющие большинство в парламенте, или консерваторы и противники курса правительства. Предпочтение отдается последним.
За 290 депутатских кресел поборются более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции, рассматривавшим претендентов на соответствие нормам.
Изначально для участия в выборах баллотировались более 15 тысяч человек, часть из них сняли свои кандидатуры, многие другие не подтвердил Совет по охране конституции. От изначальных цифр претендентов осталось меньше половины.