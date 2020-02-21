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В США у 11 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
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РИА Новости

В США у 11 пассажиров лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

07:15 21.02.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПассажиры на судне Diamond Princess в Японии
Пассажиры на судне Diamond Princess в Японии
© РИА Новости / Иван Захарченко
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Наличие коронавируса подтвердилось у 11 пассажиров лайнера Diamond Princess, находящихся в медицинском центре Университета Небраски в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Одиннадцать из 13 пассажиров, находящихся в этом медицинском центре, оказались зараженными, наличие коронавируса у двух других не подтвердилось. Сообщается, что у большинства из зараженных нет никаких симптомов болезни, в то время как у некоторых из них проявляются незначительные симптомы.
Власти США в понедельник завершили эвакуацию американцев с лайнера Diamond Princess в Японии. По данным японского министерства обороны, с борта лайнера в порту Йокогамы в аэропорт Токио для эвакуации были доставлены 340 американцев. По прибытии в США они были помещены в карантин на 14 дней. На лайнере Daimond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, заболевание было выявлено у 40 американцев. Они были направлены в больницы Японии и не были эвакуированы. Еще у 14 граждан США коронавирус был установлен по пути в аэропорт, их поместили в специализированную зону самолета, осуществлявшего эвакуацию, чтобы изолировать от других пассажиров.
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Судно Diamond Princess находится в порту Иокогама с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на корабле находятся менее 2000 человек. В Японии к вечеру четверга коронавирус выявлен у 728 человек, из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 2236 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 75,4 тысячи человек.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияСШАВ мире
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