Врач рассказала, кому нельзя есть блины

Специалист напомнила, что блины — достаточно калорийное блюдо, их употребление повышает нагрузку на внутренние органы. Поэтому, по словам Мамонтовой, отказаться от блюда нужно людям с непереносимостью глютена. Вредными, как указала врач, блины также могут оказаться для тех, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта - панкреатита или холецистита.