Врач рассказала, кому нельзя есть блины

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Елена Мамонтова рассказала в беседе с "АиФ", кому следует отказаться от употребления блинов.
Специалист напомнила, что блины — достаточно калорийное блюдо, их употребление повышает нагрузку на внутренние органы. Поэтому, по словам Мамонтовой, отказаться от блюда нужно людям с непереносимостью глютена. Вредными, как указала врач, блины также могут оказаться для тех, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта - панкреатита или холецистита.
Кроме того, из-за высокого гликемического индекса употребление блинов противопоказано людям, страдающим от избыточного веса и сахарного диабета.
При этом Мамонтова добавила, что блины, с другой стороны, дают энергию организму, насыщают его минералами, витаминами группы В, фолиевой и никотиновой кислотами.
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