Опрос: Байден может победить на праймериз в Южной Каролине

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Южная Каролина может стать первым штатом, где кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден может одержать победу над своими соперниками на праймериз, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса Университета Уинтропа.

Опрос проводился с 9 по 19 февраля, в нем приняли участие 443 человека. Погрешность составляет около 5%.

Согласно результатам опроса, около 24% респондентов готовы отдать свои голоса за Байдена. За ним с 19% следует Берни Сандерс. Третье место занимает предприниматель Том Стайер, который в предыдущих штатах показал очень скромные результаты, а перед праймериз в Неваде даже не преодолел необходимый порог для участия в теледебатах.

Бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич идет четвертым с 7%, а сенатор Элизабет Уоррен замыкает пятерку лидеров с 5%.

Праймериз в Южной Каролине намечены на 25 февраля. К тому времени они пройдут уже в трех штатах. В двух из них - Айове и Нью-Гэмпшире - лидерство по очереди делили с небольшим отрывом друг от друга Буттиджич и Сандерс. Байдет там не вошел даже в тройку лидеров.