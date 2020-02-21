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Опрос: Байден может победить на праймериз в Южной Каролине
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РИА Новости

Опрос: Байден может победить на праймериз в Южной Каролине

07:10 21.02.2020
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© AP Photo / John MinchilloКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
© AP Photo / John Minchillo
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Южная Каролина может стать первым штатом, где кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден может одержать победу над своими соперниками на праймериз, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса Университета Уинтропа.
Опрос проводился с 9 по 19 февраля, в нем приняли участие 443 человека. Погрешность составляет около 5%.
Согласно результатам опроса, около 24% респондентов готовы отдать свои голоса за Байдена. За ним с 19% следует Берни Сандерс. Третье место занимает предприниматель Том Стайер, который в предыдущих штатах показал очень скромные результаты, а перед праймериз в Неваде даже не преодолел необходимый порог для участия в теледебатах.
Бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич идет четвертым с 7%, а сенатор Элизабет Уоррен замыкает пятерку лидеров с 5%.
Праймериз в Южной Каролине намечены на 25 февраля. К тому времени они пройдут уже в трех штатах. В двух из них - Айове и Нью-Гэмпшире - лидерство по очереди делили с небольшим отрывом друг от друга Буттиджич и Сандерс. Байдет там не вошел даже в тройку лидеров.
Третьи праймериз пройдут в Неваде. Там опросы предсказывают победу Сандерсу, Байден фигурирует на третьем-четвертом местах в разных исследованиях.
Кандидаты в президенты США Берни Сандерс, Джо Байден и Элизабет Уоррен во время дебатов
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Джозеф БайденЮжная КаролинаСШАВ мире
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