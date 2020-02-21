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РИА Наука
2020-02-21T07:07+0300
https://ria.ru/20200221/1565037769.html
В Перу представили рукопись об истории инков, похищенную 140 лет назад
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РИА Новости

В Перу представили рукопись об истории инков, похищенную 140 лет назад

07:07 21.02.2020
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© AP Photo / Rodrigo AbdПеру
Перу
© AP Photo / Rodrigo Abd
Перу. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Национальная библиотека Перу (BNP) представила уникальную рукопись об истории империи инков, похищенную во время оккупации страны в ходе Второй тихоокеанской войны 140 лет назад.
Рукописный труд "Воспоминания о перуанской монархии и разыскания в истории инков" был составлен в 1838 году последним потомком инкских правителей по имени Хусто Апу Сауараура Инка.
"Ценность этого документа не поддается оценке. Сауараура Инка был одним из великих исследователей XIX века, работа которого была посвящена спасению памяти инков. Автор изучал документы той эпохи, ныне исчезнувшие, с помощью которых запечатлел корни перуанской культуры вплоть до прибытия испанцев", - говорится в коммюнике библиотеки.
Манускрипт в числе других ценных книг был похищен из Национальной библиотеки в 1881-83 годах, когда перуанская столица Лима была захвачена чилийским войсками. Позднее власти Чили вернули Перу около 4,5 тысяч томов, но рукопись Сауарауры Инки оказалась в руках коллекционеров в Бразилии. Перуанским дипломатам удалось добиться ее возвращения на родину в ноябре 2019 года.
После возвращения рукописи ее оцифрованная версия была размещена на сайте библиотеки. В четверг документ был представлен публике в рамках программы по изучению истории и искусства Перу.
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