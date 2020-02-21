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В школьную программу включат изучение искусственного интеллекта
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РИА Новости

В школьную программу включат изучение искусственного интеллекта

07:04 21.02.2020 (обновлено: 09:15 21.02.2020)
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© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Depositphotos / agsandrew
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Минпросвещения РФ к 2021 году включит изучение искусственного интеллекта (ИИ) в школьную программу, а к 2024 году его будут изучать в половине школ, следует из проекта дорожной карты развития ИИ в России, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Разработаны правила предоставления средств федерального бюджета на выдачу грантов на интеграцию ИИ в школьное образование; обеспечена разработка образовательных модулей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и примерными основными общеобразовательными программами - 2020 год (с последующей ежегодной актуализацией при необходимости)", - говорится в документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Кроме того, Минпросвещения в 2021 году проведет апробацию учебных модулей "Искусственный интеллект" в составе основных общеобразовательных программ не менее чем в 1% общеобразовательных организаций, а к концу 2024 года обеспечит охват не менее 50% общеобразовательных организаций.
Ожидается, что с 2021 года ежегодно во всех субъектах РФ будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ, дающая преференции при поступлении в вузы. Также предстоит повысить квалификацию по ИИ не менее чем 15 тысяч педагогов в очно-заочном формате. Мероприятия будут проводиться в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект".
Сбербанк является федеральным центром компетенции по искусственному интеллекту и отвечает за его развитие. В банке работает лаборатория по искусственному интеллекту.
В ноябре 2019 года Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и РФПИ в ходе конференции AI Journey подписали соглашение о сотрудничестве для создания альянса по искусственному интеллекту. РФПИ уже привлек 2 миллиарда долларов от иностранных инвесторов на развитие технологий ИИ. Одной из ключевых задач для РФПИ является вывод российских компаний в области искусственного интеллекта на международные рынки.
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