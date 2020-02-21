ТОКИО, 21 фев – РИА Новости. Девять стран призвали ограничить поездки в Японию, заявил на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Мотэги Тосимицу.
"К этому моменту нам известно, что девять стран: Микронезия, Тонга, Самоа, Израиль, Кирибати, Соломоновы острова, Республика Корея, Таиланд и Бутан призвали ограничить поездки в страны, включая Японию, где есть заражение новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, США и Тайвань, не призывая отказаться или воздержаться от поездок, рекомендуют быть осторожными (при посещении)", - сказал министр.
В Японии к вечеру четверга выявлено 728 человек с положительной реакцией но новый тип коронавируса. Из них 634 – пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся коронавирусной инфекцией на лайнере.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами материкового Китая в 26 странах выявлены больше тысячи случаев заражения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса