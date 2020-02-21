Девять стран призвали ограничить поездки в Японию

"К этому моменту нам известно, что девять стран: Микронезия, Тонга, Самоа, Израиль, Кирибати, Соломоновы острова, Республика Корея, Таиланд и Бутан призвали ограничить поездки в страны, включая Японию, где есть заражение новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, США и Тайвань, не призывая отказаться или воздержаться от поездок, рекомендуют быть осторожными (при посещении)", - сказал министр.