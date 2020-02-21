Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2,8 километра

"Рано утром в пятницу произошел выброс пепла на вулкане Эбеко на Парамушире. Высота столба достигала 2,8 километра над уровнем моря. Шлейф распространился на расстояние до 6 километров в северо-восточном направлении от Эбеко", - сказала собеседница агентства.

Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются в течение трех лет, с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.