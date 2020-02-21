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https://ria.ru/20200221/1565037641.html
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2,8 километра
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РИА Новости

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2,8 километра

06:58 21.02.2020
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© Фото : ИВиС ДВО РАНВыброс пепла на вулкане Эбеко
Выброс пепла на вулкане Эбеко
© Фото : ИВиС ДВО РАН
Выброс пепла на вулкане Эбеко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 фев – РИА Новости. Пепловый выброс высотой 2,8 километра зафиксирован в пятницу на курильском вулкане Эбеко, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
"Рано утром в пятницу произошел выброс пепла на вулкане Эбеко на Парамушире. Высота столба достигала 2,8 километра над уровнем моря. Шлейф распространился на расстояние до 6 километров в северо-восточном направлении от Эбеко", - сказала собеседница агентства.
По информации Чибисовой, для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.
По данным регионального главка МЧС, в Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается.
"Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в распространенном спасателями сообщении.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются в течение трех лет, с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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