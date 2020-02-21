Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T06:56+0300
https://ria.ru/20200221/1565037602.html
Роспотребнадзор: товар должны продавать по цене, указанной на ценнике
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564930983_0:45:2966:1713_1036x0_80_0_0_2537133fc3591d5dd87be7d2fef35f8d.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор: товар должны продавать по цене, указанной на ценнике

06:56 21.02.2020
3195
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМагазин
Магазин
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Магазин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор напоминает, что если в магазине товар пробивают по стоимости, отличающейся от указанной в ценнике, покупатель имеет право требовать продать товар по той цене, что продавец указал в ценнике.

"Всем нам знакома ситуация: берем с полки в магазине товар по одной цене, а на кассе нам пробивают его по совершенно другой цене, причем, как правило, больше указанной на ценнике. Важно знать: в данной ситуации вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике", - сообщается на сайте ведомства.

Добавляется, что, согласно законодательству, продавец обязан вовремя и в доступной форме предоставить потребителю информацию о товаре и о его цене. В том случае, если администратор магазина игнорирует просьбу покупателя о продаже товара по цене, указанной в ценнике, нужно попросить "книгу жалоб и предложений".
Также подчеркивается, что если потребитель заметил ошибку после покупки товара, магазин все равно обязан выплатить ему разницу в цене между чеком и ценником.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
11 ноября 2019, 13:04
Минпромторг не видит рисков дефицита или роста цен на маркируемые товары
9112010
Обсудить 5
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияОбщество
Рекомендуем
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
Иммунотерапия рака
Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
Дело "солдата-душителя": ростовчанин 18 лет насиловал и убивал девушек
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
Блины на масленичной ярмарке
Врач рассказала, кому нельзя есть блины
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
Эвакуированные из Китая в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
"Сожжем вместе с ними!". Украина встречает сограждан из Уханя камнями
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В тюрьме на востоке Китая выявили массовое заражение коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22На Украине стабилизировалась обстановка с эвакуированными из Китая
11:22Решение суда по иску о защите чести главы Хакасии отменили
11:22Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии
11:21Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
11:18Хабриева: поправки повлекут изменения минимум семи федеральных законов
11:16МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
11:02Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
11:02В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России
11:00В Кирове избили журналиста во время съемки сюжета о нарушителях ПДД
10:55Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо
10:50Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе
10:50ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью
Лента новостейМолния