Роспотребнадзор: товар должны продавать по цене, указанной на ценнике

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор напоминает, что если в магазине товар пробивают по стоимости, отличающейся от указанной в ценнике, покупатель имеет право требовать продать товар по той цене, что продавец указал в ценнике.
"Всем нам знакома ситуация: берем с полки в магазине товар по одной цене, а на кассе нам пробивают его по совершенно другой цене, причем, как правило, больше указанной на ценнике. Важно знать: в данной ситуации вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике", - сообщается на сайте ведомства.
Добавляется, что, согласно законодательству, продавец обязан вовремя и в доступной форме предоставить потребителю информацию о товаре и о его цене. В том случае, если администратор магазина игнорирует просьбу покупателя о продаже товара по цене, указанной в ценнике, нужно попросить "книгу жалоб и предложений".
Также подчеркивается, что если потребитель заметил ошибку после покупки товара, магазин все равно обязан выплатить ему разницу в цене между чеком и ценником.
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