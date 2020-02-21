Роспотребнадзор: товар должны продавать по цене, указанной на ценнике

"Всем нам знакома ситуация: берем с полки в магазине товар по одной цене, а на кассе нам пробивают его по совершенно другой цене, причем, как правило, больше указанной на ценнике. Важно знать: в данной ситуации вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике", - сообщается на сайте ведомства.