Главу хабаровского поселка арестовали по подозрению во взяточничестве

Ранее сообщалось, что Орлова задержали в среду. По версии следствия, в 2019 году он получил более 340 тысяч рублей от предпринимателя, выполнявшего муниципальные контракты по благоустройству и ремонту территорий и дорог. Следствие полагает, что взамен глава поселения оказывал коммерсанту покровительство в виде беспрепятственного принятия этих работ. В отношении Орлова было возбуждено дело "Получение взятки", в отношении коммерсанта - "Дача взятки".