Главу хабаровского поселка арестовали по подозрению во взяточничестве

ХАБАРОВСК, 21 фев - РИА Новости. Суд в Хабаровском крае арестовал главу поселка Ванино Александра Орлова, который был задержан по подозрению в получении взятки в размере 340 тысяч рублей, сообщается на сайте СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Ранее сообщалось, что Орлова задержали в среду. По версии следствия, в 2019 году он получил более 340 тысяч рублей от предпринимателя, выполнявшего муниципальные контракты по благоустройству и ремонту территорий и дорог. Следствие полагает, что взамен глава поселения оказывал коммерсанту покровительство в виде беспрепятственного принятия этих работ. В отношении Орлова было возбуждено дело "Получение взятки", в отношении коммерсанта - "Дача взятки".
Региональное отделение партии "Единая Россия", в которой состоял Орлов, приостановила его членство в партии на время расследования.
"По ходатайству следственных органов… в отношении 46-летнего главы городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки", судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение по статье "Дача взятки". О мере пресечения в отношении него не сообщается.
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