Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T06:32+0300
https://ria.ru/20200221/1565037558.html
Главу хабаровского поселка арестовали по подозрению во взяточничестве
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

Главу хабаровского поселка арестовали по подозрению во взяточничестве

06:32 21.02.2020
676
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 фев - РИА Новости. Суд в Хабаровском крае арестовал главу поселка Ванино Александра Орлова, который был задержан по подозрению в получении взятки в размере 340 тысяч рублей, сообщается на сайте СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Ранее сообщалось, что Орлова задержали в среду. По версии следствия, в 2019 году он получил более 340 тысяч рублей от предпринимателя, выполнявшего муниципальные контракты по благоустройству и ремонту территорий и дорог. Следствие полагает, что взамен глава поселения оказывал коммерсанту покровительство в виде беспрепятственного принятия этих работ. В отношении Орлова было возбуждено дело "Получение взятки", в отношении коммерсанта - "Дача взятки".
Региональное отделение партии "Единая Россия", в которой состоял Орлов, приостановила его членство в партии на время расследования.
"По ходатайству следственных органов… в отношении 46-летнего главы городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки", судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение по статье "Дача взятки". О мере пресечения в отношении него не сообщается.
Взятка. Архивное фото.
19 февраля, 14:10
В Петербурге двоих полицейских подозревают во взяточничестве
730100
Обсудить 5
Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровском крае задержали членов ОПГ с уловом краснокнижной рыбы
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Иммунотерапия рака
Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента
Дело "солдата-душителя": ростовчанин 18 лет насиловал и убивал девушек
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Американские доллары
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Официальный представитель МВД России Ирина Волк
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Листы с денежными купюрами
На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
Шахта лифта в высотном жилом доме на Котельнической набережной в Москве
Житель Балаково погиб в шахте лифта, привязав себя к столешнице тросом
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
Приставы рассказали о жителе Белгорода с долгом в 14 миллиардов рублей
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
Япония
Девять стран призвали ограничить поездки в Японию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22На Украине стабилизировалась обстановка с эвакуированными из Китая
11:22Решение суда по иску о защите чести главы Хакасии отменили
11:22Рогозин удивился, что Роскосмос не допустил за год ни одной аварии
11:21Павленский признался, что украл интимное видео по делу Гриво
11:18Хабриева: поправки повлекут изменения минимум семи федеральных законов
11:16МИД: The Insider неверно интерпретировало слова Лаврова о ВВП БРИКС
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
11:02Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
11:02В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России
11:00В Кирове избили журналиста во время съемки сюжета о нарушителях ПДД
10:55Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо
10:50Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе
10:50ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью
Лента новостейМолния