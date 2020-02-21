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Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
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РИА Новости

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

06:18 21.02.2020 (обновлено: 08:34 21.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкОттава
Оттава
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Оттава. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
Представитель МИД Грузии Владимир Константиниди ранее обвинил РФ в причастности к организации и проведению в 2019 году кибератак на сайты администрации президента, судебной системы, разные муниципалитеты, государственных, коммерческих и медиаорганизаций. Никаких доказательств причастности РФ он не привел.
В коммюнике внешнеполитического ведомства Канады утверждалось, что хакерские атаки 28 октября 2019 года являлись "очередной попыткой России дестабилизировать Грузию".

"Еще один кусочек русофобской лжи и фальшивки, распространяемый Оттавой сообща с Тбилиси и Вашингтоном. Эта политика, ведущая к дальнейшей деградации уже ослабленных отношений между Россией и Канадой, достойна глубокого сожаления и осуждения", - заявила российская дипмиссия в Twitter.

Массовая хакерская кибератака, которой подверглись сайты президента Грузии, госучреждений и СМИ произошла 28 октября. В МВД Грузии заявили РИА Новости, что ведомство начало расследовать случаи кибератак. Возбуждены уголовные дела по статьям "Самовольное проникновение в компьютерную систему" и "Посягательство на компьютерные данные или (и) компьютерную систему".
Здание МИД России
Вчера, 22:58
В МИД назвали очевидным вбросом обвинения Грузии в кибератаках
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КанадаРоссияГрузияВ мире
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