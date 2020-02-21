Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

"Еще один кусочек русофобской лжи и фальшивки, распространяемый Оттавой сообща с Тбилиси и Вашингтоном. Эта политика, ведущая к дальнейшей деградации уже ослабленных отношений между Россией и Канадой, достойна глубокого сожаления и осуждения", - заявила российская дипмиссия в Twitter.