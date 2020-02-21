Пятна на лысине австралийца оказались симптомом опасной болезни

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Красные пятна на лысине жителя Красные пятна на лысине жителя Австралии Питера Уилсона оказались симптомом онкологического заболевания, об этом сообщает британский таблоид Daily Mail

Уилсон много лет не обращал внимания на сухость кожи на голове и странные красные пятна, однако летом 2019 года, когда пятна увеличились и воспалились, он решил скачать приложение для определения риска возникновения рака кожи по фотографии.

Программа посоветовала 68-летнему мужчине незамедлительно обратиться за консультацией к дерматологу. Врачи установили, что у него плоскоклеточный рак на ранней стадии развития. Пораженный участок кожи удалось благополучно удалить.

Ранее заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров рассказал , как обнаружить рак кожи на ранней стадии.

Незаживающие ранки, а также растущие пятна с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок или веснушек, должны насторожить человека, отметил специалист.