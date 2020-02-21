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Пятна на лысине австралийца оказались симптомом опасной болезни
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РИА Новости

Пятна на лысине австралийца оказались симптомом опасной болезни

07:00 21.02.2020 (обновлено: 07:29 21.02.2020)
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© Fotolia / KurhanЛысый мужчина
Лысый мужчина
© Fotolia / Kurhan
Лысый мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Красные пятна на лысине жителя Австралии Питера Уилсона оказались симптомом онкологического заболевания, об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
Уилсон много лет не обращал внимания на сухость кожи на голове и странные красные пятна, однако летом 2019 года, когда пятна увеличились и воспалились, он решил скачать приложение для определения риска возникновения рака кожи по фотографии.
Программа посоветовала 68-летнему мужчине незамедлительно обратиться за консультацией к дерматологу. Врачи установили, что у него плоскоклеточный рак на ранней стадии развития. Пораженный участок кожи удалось благополучно удалить.
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Ранее заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров рассказал, как обнаружить рак кожи на ранней стадии.
Незаживающие ранки, а также растущие пятна с нечеткими границами, которые отличаются по цвету от родинок или веснушек, должны насторожить человека, отметил специалист.
Еще одним признаком заболевания может быть увеличение лимфоузлов, а также постоянная усталость, снижение аппетита и веса.
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Daily MailАвстралияВ мире
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