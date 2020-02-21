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Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
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РИА Новости

Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили

05:48 21.02.2020
2051
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВАЗ 2105
ВАЗ 2105
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Повышение налога на старые автомобили, о котором заявили в Минпромторге России, должно вести за собой снижение налога на новые машины, но при этом предложенная министерством мера не заставит владельцев отказаться от своих авто, считает представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов.
Замглавы министерства промышленности и торговли РФ Александр Морозов в четверг сообщил, что ведомство предложило со следующего года увеличить налог на автомобили экологического класса "Евро-3" и ниже. По его словам, в скором времени в Минтранс направят документы по соответствующей инициативе.
"В Европе подобные законы принимаются для того, чтобы людей сподвигнуть пересаживаться со старых автомобилей на новые, но даются преференции - если повышаются налоги на автомобили, которые избыточно вырабатывают СО2, то уменьшаются налоги на машины на водороде или электричестве. Взаимосвязь всегда присутствует, власти дают преференции (взамен)", - сказал Борисов РИА Новости.
По его словам, пока о таких встречных преференция в России не известно.
"При этом продажи новых автомобилей в РФ упали, вспомнить даже закрытие заводов Ford и уход из страны бренда Chevrolet. А цены в "Автовазе" на их продукцию повышаются. Новых автомобилей в России продается все меньше", - сказал Борисов.
Он отметил, что повышение налога не заставит отказаться владельцев старых авто от своих машин.
"В России большое население, большие расстояния. В странах, где на 100-250 километров проложены автобаны, трассы, железные дороги, можно предположить, что люди пересядут на поезда, автобусы, метро. В нашей стране предположения делать сложно - в Москве, в Пензе, во Владивостоке результат (от повышения налога) может быть разным. Но любое повышение налога никто не подержит", - добавил собеседник.
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
15 августа 2019, 01:24
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
27201748
Обсудить 3
Дмитрий БорисовАвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
Популярные комментарии
Предлагаю запретить эксплуатацию старых чиновников и президентов.
21 февраля, 05:58
ЛКЛысый Кучерявый
1440000
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