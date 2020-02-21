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Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
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РИА Новости

Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX

05:45 21.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35
Истребитель Су-35
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-35. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский истребитель поколения 4++ Су-35 лучше американского F-15EX, к такому выводу пришли эксперты издания Military Watch.
Оба истребителя — Су-35 и F-15EX — участвуют в тендере на поставку Военно-воздушным силам Индии. Авторы статьи считают, что у этих самолетов есть шансы на победу, но у российского их больше из-за ряда весомых преимуществ.
Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
Кроме того, Су-35 оснащен более современных вооружением, что позволяет ему отслеживать до 30 и поражать до 8 воздушных целей. В отличие от российского оппонента, американская машина не может похвастаться наличием гиперзвуковой ракеты в своем арсенале.
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
7 февраля, 10:19
Кадры учений новейших Су-35С показали на видео
Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий. Этот современный самолет способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух-воздух", а также "воздух-поверхность".
F-15EX – новейшая модификация американского двухместного истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. Самолет вооружен 22 ракетами класса "воздух-воздух", современной авиаоникой и радаром AESA. В январе 2020 года ВВС США начали закупку первой партии этих машин.
200164038
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Су-35РоссияИндияСШАВ мире
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