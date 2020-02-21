Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX

Оба истребителя — Су-35 и F-15EX — участвуют в тендере на поставку Военно-воздушным силам Индии. Авторы статьи считают, что у этих самолетов есть шансы на победу, но у российского их больше из-за ряда весомых преимуществ.

Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".

Кроме того, Су-35 оснащен более современных вооружением, что позволяет ему отслеживать до 30 и поражать до 8 воздушных целей. В отличие от российского оппонента, американская машина не может похвастаться наличием гиперзвуковой ракеты в своем арсенале.

Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для решения задач по завоеванию и удержанию господства в воздухе, авиационной поддержке войск в конфликтах любого масштаба, изоляции района боевых действий. Этот современный самолет способен применять все современное и перспективное тактическое вооружение класса "воздух-воздух", а также "воздух-поверхность".