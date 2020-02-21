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В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
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РИА Новости

В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса

05:23 21.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 21 фев - РИА Новости. Южная Корея обозначит Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля из-за быстрого распространения там коронавируса, сообщил премьер-министр страны Чон Се Гюн.
"Город Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто, где в последнее время быстро растет количество подтвержденных зараженных, будут обозначены "районами особого контроля инфекционных заболеваний", и там будут приняты решительные меры", - сообщил Чон Се Гюн на расширенном заседании центрального штаба по противодействию коронавирусу.
Он добавил, что необходимо срочно найти всех, кто контактировал с носителями вируса, и лечить уже заболевших. Для этой цели в Тэгу и Кёнсан-Пукто будут направлены все необходимые средства, оборудование, кадры, включая военных и госслужащих. Для тех, кому негде находиться в период самостоятельного карантина, будет организовано место временного проживания.
Сообщается, что правительство рассматривает возможность поднятия уровня эпидемиологической угрозы в стране с третьего "оранжевого" на максимальный четвертый.
По последним данным, в Южной Корее коронавирусом заразились уже 156 человек. При этом 109 из них подхватили вирус от 31-го подтвержденного зараженного, так как ходили с ней в одну Церковь Иисуса нового религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу. Выздоровели и выписаны уже 16 человек, на лечении находятся 139 человек, еще 2 707 проходят проверку.
В Тэгу проживают около 2,4 миллиона человек.
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Распространение нового коронавирусаЧон Се ГюнЮжная КореяВ мире
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