В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса

СЕУЛ, 21 фев - РИА Новости. Южная Корея обозначит Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто районами особого эпидемиологического контроля из-за быстрого распространения там коронавируса , сообщил премьер-министр страны Чон Се Гюн.

"Город Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто, где в последнее время быстро растет количество подтвержденных зараженных, будут обозначены "районами особого контроля инфекционных заболеваний", и там будут приняты решительные меры", - сообщил Чон Се Гюн на расширенном заседании центрального штаба по противодействию коронавирусу.

Он добавил, что необходимо срочно найти всех, кто контактировал с носителями вируса, и лечить уже заболевших. Для этой цели в Тэгу и Кёнсан-Пукто будут направлены все необходимые средства, оборудование, кадры, включая военных и госслужащих. Для тех, кому негде находиться в период самостоятельного карантина, будет организовано место временного проживания.

Сообщается, что правительство рассматривает возможность поднятия уровня эпидемиологической угрозы в стране с третьего "оранжевого" на максимальный четвертый.

По последним данным, в Южной Корее коронавирусом заразились уже 156 человек. При этом 109 из них подхватили вирус от 31-го подтвержденного зараженного, так как ходили с ней в одну Церковь Иисуса нового религиозного движения "Синчхончжи" в Тэгу. Выздоровели и выписаны уже 16 человек, на лечении находятся 139 человек, еще 2 707 проходят проверку.