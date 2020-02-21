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На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
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РИА Новости

На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид

05:20 21.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Листы с денежными купюрами. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Шесть финансовых пирамид выявлены на Дальнем Востоке в 2019 году, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России.
"В прошлом году было обнаружено шесть финансовых пирамид: в Приморье, Хабаровском крае, Якутии и Приамурье. Сегодня благодаря открытому в Хабаровске центру, специализирующемуся на их выявлении, Банк России ищет пирамиды на этапе их формирования, чтобы минимизировать финансовые потери людей и предупредить появление более масштабных проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в 2019 году в ДФО выявлены 128 нелегальных организаций - в основном черные кредиторы и недобросовестные страховые посредники. В Приморском крае был обнаружен 31 нелегальный кредитор, в Хабаровском крае и Якутии — 21 и 16, на Сахалине — 11, в Приамурье — 7. По два нелегальных кредитора выявили на Камчатке и в ЕАО, еще один - на территории Колымы. Также выявлено 29 нелегальных страховых посредников.
Выявлять мошенников помогает полиция и прокуратура, отмечается в сообщении.
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28 ноября 2019, 17:06
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