Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Полиция провинции Хатинь во Вьетнаме предъявила обвинения семи людям в организации и посредничестве в нелегальной миграции после гибели 39 вьетнамцев в Великобритании, сообщает агентство Vietnam News.
Издание VnExpress сообщает, что шесть из обвиняемых уже были арестованы, еще один человек объявлен в международный розыск. На данный момент он находится в Китае.
Сообщается, что за время своей деятельности обвиняемые нелегально отправили в Великобританию и Европу более 60 человек.
Полиция графства Эссекс 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были вьетнамцами. Полиция произвела задержание нескольких человек, в том числе водителя грузовика - 25-летнего Мориса (Мо) Робинсона из Северной Ирландии.
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