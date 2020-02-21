Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Полиция провинции Хатинь во Полиция провинции Хатинь во Вьетнаме предъявила обвинения семи людям в организации и посредничестве в нелегальной миграции после гибели 39 вьетнамцев в Великобритании , сообщает агентство Vietnam News

Издание VnExpress сообщает, что шесть из обвиняемых уже были арестованы, еще один человек объявлен в международный розыск. На данный момент он находится в Китае.

Сообщается, что за время своей деятельности обвиняемые нелегально отправили в Великобританию и Европу более 60 человек.