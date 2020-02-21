Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком

БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости. Самый действенный метод борьбы с Самый действенный метод борьбы с онкозаболеваниями на сегодняшний день — это иммунотерапия, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Брунс принял участие в подписании в четверг трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией онкологов России, Немецким онкологическим обществом и форумом Коха — Мечникова на полях Немецкого онкологического конгресса (Deutscher Krebskongress 2020).

"Самое эффективное сегодня в онкологии — это иммунная онкология, которая реализуется <…> при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток. Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года", — заявил Брунс.

Он пояснил, что эффективность этого метода "связана не столько с процентом (выздоровления. — Прим. ред.), сколько с тем, что определенные лимфомы, ранее неизлечимые, теперь частично излечимы". Речь идет "не обо всех, но о многих пациентах, которые ранее были обречены или нуждались в долгой терапии", уточнил Брунс.

"Рак — это не гомогенное заболевание, атакует многие органы, и мы уже очень успешны в лечении некоторых видов рака, например рака крови, где теперь применяются и Т-клетки", — сказал генсек организации, добавив, что "многое еще нужно сделать".