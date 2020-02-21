На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Сотрудники самой крупной киностудии России Сотрудники самой крупной киностудии России "Мосфильм" монтируют фильм "Земля леопарда, или Феномен человека" об одной из самых редких крупных кошек на планете, сообщает национальный парк "Земля леопарда"

"Инициатива создания полнометражного фильма, посвященного нацпарку "Земля леопарда", принадлежит АНО "Дальневосточные леопарды". Автор картины о гармонии между природой и человеком – известный российский кинорежиссер Александр Мельник. Съемки велись в Приморском крае и в Москве. В картине леопард выступает символом звена, необходимого для поддержания гармонии между человеком и окружающим миром", - говорится в сообщении.

В основе сценария фильма – древнегреческий диалог Тимея и Сократа об Атлантиде, исчезнувшей из-за того, что люди утратили добродетель в погоне за богатством.

"В фильме есть философская и художественная составляющие. Когда речь идет о существовании целого биологического вида, то, безусловно, мы обязаны его сохранить", – отметил режиссер картины Александр Мельник, чьи слова приводятся в сообщении.

Саундтрек к фильму написал финский композитор Туомас Кантелинен. Выход картины намечен на 2020 год.