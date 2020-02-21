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Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
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РИА Новости

Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании

04:46 21.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПредприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика)
Предприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика)
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Предприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика). Архивное фото
МЕХИКО, 21 фев - РИА Новости. Адвокат беглого экс-руководителя мексиканской нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи, ожидающего в Испании суда по экстрадиции, заявил, что его подзащитный намерен оспорить запрос властей Мексики, поскольку опасается за свою безопасность.
"Он считает, что в Мексике небезопасные для него условия, и я должен уважать это решение, для меня было бы проще работать в Мехико", - сообщил журналистам адвокат Лосойи Хавьер Коэльо Трехо, слова юриста приводит издание Contrareplica.
По словам Коэльо, стратегия и необходимые доказательства для защиты уже определены.
Адвокат добавил, что в тюрьме Малаги экс-директор мексиканской нефтяной корпорации выглядел здоровым и что вопрос о переводе в столичную испанскую тюрьму пока не решен.
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Подозреваемый в незаконном присвоении в Мексике 280 миллионов долларов Лосойя был задержан в феврале 2020 года в элитном коттеджном поселке на окраине Малаги после того, как в мае 2019 года скрылся от мексиканского правосудия.
Бывший глава Pemex, предположительно, был вовлечен в коррупционную деятельность, когда возглавлял нефтегазовую компанию. Речь идет о покупке Pemex у AHMSA в 2014 году завода удобрений примерно за 500 миллионов долларов, тогда как, по оценке нынешних властей, его стоимость не превышала 50 миллионов. Чиновника также обвиняют в получении взятки размером 10 миллионов долларов за строительный подряд от бразильской компании Odebrecht.
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