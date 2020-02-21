Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании

МЕХИКО, 21 фев - РИА Новости. Адвокат беглого экс-руководителя мексиканской нефтегазовой компании Адвокат беглого экс-руководителя мексиканской нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи, ожидающего в Испании суда по экстрадиции, заявил, что его подзащитный намерен оспорить запрос властей Мексики, поскольку опасается за свою безопасность.

"Он считает, что в Мексике небезопасные для него условия, и я должен уважать это решение, для меня было бы проще работать в Мехико", - сообщил журналистам адвокат Лосойи Хавьер Коэльо Трехо, слова юриста приводит издание Contrareplica

По словам Коэльо, стратегия и необходимые доказательства для защиты уже определены.

Адвокат добавил, что в тюрьме Малаги экс-директор мексиканской нефтяной корпорации выглядел здоровым и что вопрос о переводе в столичную испанскую тюрьму пока не решен.

Подозреваемый в незаконном присвоении в Мексике 280 миллионов долларов Лосойя был задержан в феврале 2020 года в элитном коттеджном поселке на окраине Малаги после того, как в мае 2019 года скрылся от мексиканского правосудия.