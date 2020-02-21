Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россияне стали чаще выбирать такие маршруты для путешествий по стране, фотографии которых пользуются наибольшей популярностью в социальных сетях, сообщили РИА Новости специалисты туристического поисковика Aviasales.ru результаты своего исследования.

Эксперты выяснили, что локации с красивыми кадрами в соцсетях набирают не только лайки, но и реальных туристов.

"По результатам опроса, рейтинг самых привлекательных мест возглавил Байкал. Каждый сезон российские туристы стремятся сделать фотографии на фоне голубого льда. Динамика бронирований также подтверждает рост спроса на Байкал с ноября по февраль — 51% от года к году", - прокомментировали в компании результаты исследований, в которых приняли участие около 10 тысяч респондентов.

На втором месте расположились живописные болотные кипарисы в Анапе. "Весной количество бронирований среди путешественников, желающих сделать качественный контент, увеличивается на 20%", — подчеркнули аналитики.

"Далее в топе фотогеничных локаций — кладбище кораблей в Териберке. Место получило широкую известность после того, как попало в художественные фильмы, и теперь его популярность среди туристов ежегодно увеличивается вдвое. Путешественники отмечают, что, кроме известного ландшафта, они хотят увидеть северное сияние, которое можно поймать в данном регионе", - сообщили исследователи.

Также большинство респондентов отметило розовое озеро в Крыму как место, где можно сделать невероятные фотографии. Опытные туристы рассказали, что существует особый сезон для поездки в Крым. Так, озеро розовеет с середины или конца апреля до начала июня каждого года. Проанализировав бронирования в этот период, специалисты обнаружили рост спроса на 23%.