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Туризм
2020-02-21T04:45+0300
https://ria.ru/20200221/1565036707.html
Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
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РИА Новости

Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов

04:45 21.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкФотоаппарат
Фотоаппарат
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Фотоаппарат. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россияне стали чаще выбирать такие маршруты для путешествий по стране, фотографии которых пользуются наибольшей популярностью в социальных сетях, сообщили РИА Новости специалисты туристического поисковика Aviasales.ru результаты своего исследования.
Эксперты выяснили, что локации с красивыми кадрами в соцсетях набирают не только лайки, но и реальных туристов.
"По результатам опроса, рейтинг самых привлекательных мест возглавил Байкал. Каждый сезон российские туристы стремятся сделать фотографии на фоне голубого льда. Динамика бронирований также подтверждает рост спроса на Байкал с ноября по февраль — 51% от года к году", - прокомментировали в компании результаты исследований, в которых приняли участие около 10 тысяч респондентов.
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На втором месте расположились живописные болотные кипарисы в Анапе. "Весной количество бронирований среди путешественников, желающих сделать качественный контент, увеличивается на 20%", — подчеркнули аналитики.
"Далее в топе фотогеничных локаций — кладбище кораблей в Териберке. Место получило широкую известность после того, как попало в художественные фильмы, и теперь его популярность среди туристов ежегодно увеличивается вдвое. Путешественники отмечают, что, кроме известного ландшафта, они хотят увидеть северное сияние, которое можно поймать в данном регионе", - сообщили исследователи.
Также большинство респондентов отметило розовое озеро в Крыму как место, где можно сделать невероятные фотографии. Опытные туристы рассказали, что существует особый сезон для поездки в Крым. Так, озеро розовеет с середины или конца апреля до начала июня каждого года. Проанализировав бронирования в этот период, специалисты обнаружили рост спроса на 23%.
Впрочем, эксперты отмечают, что спрос растет именно на "хайповых" маршрутах. "Например, не менее впечатляющее соленое озеро Баскунчак в Астраханской области или живописное Телецкое озеро на Алтае невозможно даже сравнить с Байкалом — спрос туда увеличился всего на 7%", - резюмировали в компании.
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