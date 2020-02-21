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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
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РИА Новости

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

04:41 21.02.2020 (обновлено: 05:01 21.02.2020)
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© REUTERS / Tyrone SiuПолицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
ПЕКИН, 21 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 75 465 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 54 965 человек (11 633 человека находятся в тяжелом состоянии), 18 264 человека выписаны из больниц и 2 236 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
За последние сутки по всей стране выявлены 889 новых случаев заражения, из больниц выписали 2109 человек, скончались 118 (из них 115 - в провинции Хубэй).
В настоящее время зарегистрированы еще 5206 случаев с подозрением на новый тип коронавируса, 120,3 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.
Отдельно в Гонконге выявлены 68 случаев заражения (из них два человека скончались, пять выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 24 человека (из них один скончался и двое вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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