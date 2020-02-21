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2020-02-21T04:39+0300
https://ria.ru/20200221/1565036626.html
МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
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РИА Новости

МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов

04:39 21.02.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевДежурная часть Главного управления МВД РФ
Дежурная часть Главного управления МВД РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Дежурная часть Главного управления МВД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. МВД России поручило провести проверку по 22 обращениям микрофинансовых организаций (МФО) об утечке персональных данных клиентских баз.
"В ГУЭБиПК МВД России поступило 22 обращения указанной тематики, все они направлены для проведения проверки в территориальные подразделения МВД России", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.
В МВД не уточнили, данные какого количества клиентов могли попасть в открытый доступ после утечки. Равно не указываются названия МФО, обратившихся в ведомство.
Здание Центрального банка РФ в Москве
18 февраля, 12:18
В Центробанке призвали усилить ответственность за утечку данных
Ранее газета РБК написала, что персональные данные более 1,2 миллиона клиентов российских микрофинансовых организаций оказались выставлены на продажу в интернете. В пресс-службе саморегулируемой организации "МиР", объединяющей крупнейшие российские МФО, заявили РИА Новости, что данные не имеют высокого уровня совпадения с имеющимися у компаний данными, что может свидетельствовать об утечке от стороннего агента.
Член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц пояснил РИА Новости, что недобросовестные сотрудники компаний часто продают собранные с сайтов персональные данные россиян в даркнете, такая информация может включать как ФИО и контакты, так и паспортные данные.
Зампред ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин в кулуарах Уральского форума заявил журналистам, что ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных в России должна быть усилена вплоть до уголовной.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияПроисшествия
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