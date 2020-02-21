МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов

"В ГУЭБиПК МВД России поступило 22 обращения указанной тематики, все они направлены для проведения проверки в территориальные подразделения МВД России", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

В МВД не уточнили, данные какого количества клиентов могли попасть в открытый доступ после утечки. Равно не указываются названия МФО, обратившихся в ведомство.

Ранее газета РБК написала, что персональные данные более 1,2 миллиона клиентов российских микрофинансовых организаций оказались выставлены на продажу в интернете. В пресс-службе саморегулируемой организации "МиР", объединяющей крупнейшие российские МФО, заявили РИА Новости, что данные не имеют высокого уровня совпадения с имеющимися у компаний данными, что может свидетельствовать об утечке от стороннего агента.

Член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц пояснил РИА Новости, что недобросовестные сотрудники компаний часто продают собранные с сайтов персональные данные россиян в даркнете, такая информация может включать как ФИО и контакты, так и паспортные данные.