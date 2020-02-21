Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии

"Тяжелое зимнее оборудование от Российских железных дорог будет испытано на финской железнодорожной сети в течение февраля. Поезд по борьбе со снегом прибыл на испытания. Цель эксперимента - определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии", - рассказал РИА Новости представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин.