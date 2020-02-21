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https://ria.ru/20200221/1565036599.html
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
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РИА Новости

Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии

04:39 21.02.2020 (обновлено: 10:52 21.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСнегоуборочный поезд
Снегоуборочный поезд
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Снегоуборочный поезд. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 фев - РИА Новости. Прибывший из России железнодорожный состав по расчистке путей от снега произвел фурор в Финляндии, где почти шесть тысяч километров железных дорог зимой обычно расчищают тракторами и экскаваторами.
"Тяжелое зимнее оборудование от Российских железных дорог будет испытано на финской железнодорожной сети в течение февраля. Поезд по борьбе со снегом прибыл на испытания. Цель эксперимента - определить, можно ли использовать данное оборудование для улучшения технического обслуживания железных дорог в Финляндии", - рассказал РИА Новости представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин.
Железнодорожный состав испытают на севере Финляндии, где сейчас максимальное количество снега для этого сезона. Изначально испытания планировались провести на юго-востоке страны, но там сейчас снега почти нет.
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Российскую железнодорожную снегоуборочную машину СМ-7 финны прозвали "поезд, поедающий снег, которому нет аналога". Проведя сравнение с другими снегоуборщиками железных дорог в мире, финны пришли к выводу, что более экологичного и эффективного способа для уборки снега с железной дороги на планете пока нет, пишет издание Ilta Sanomat, которые публикует подробный фотоотчет о российском снегоуборщике.
"Особое внимание будет уделено безопасности и пригодности данного оборудования для финской железнодорожной сети, если опыт будет удачным, то возможно приобретение данного вида техники", - уточнил Нуммелин.
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии. Соответствующий договор заключен между ООО "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания ОАО "РЖД") и Агентством транспортной инфраструктуры Финляндии.
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РЖДФинляндияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Так и поверил, ха-ха-ха. Да у них поучиться надо как жить зимой.
21 февраля, 07:14
Виктор Новожилов
11220699
Сначала осваиваешь соцсети, потом кидаешься давать комменты с сарказмом. Наведи курсор (стрелочка такая) на синенькие буковки, и кликни (нажми) левой клавишей 1 (один) раз.
21 февраля, 06:09
vvatan.54
6980004
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