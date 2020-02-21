У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Два случая заражения новым типом коронавируса у пассажиров лайнера Diamond Princess подтверждены в Австралии, сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на власти.
После эвакуации граждан Австралии с круизного лайнера шесть человек были помещены в изоляцию в международном аэропорту Дарвина с подозрением на наличие коронавируса, у двух из них диагноз подтвердился. Еще 164 пассажира лайнера проведут две недели на карантине в центре Howard Springs.
Ранее сообщалось, что у более 20 австралийцев на лайнере Diamond Princess был обнаружен коронавирус.
Судно Diamond Princess находится в порту Иокогамы с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на лайнере находятся менее трех тысяч человек. Первые 400 человек покинули судно в среду. Ориентировочно все пассажиры смогут покинуть судно к 21 февраля. Всего к вечеру среды на судне выявлен 621 случай заболевания.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,6 тысячи человек, скончались 2144 человека, излечились около 17 тысяч. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.