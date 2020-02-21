У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Два случая заражения новым типом Два случая заражения новым типом коронавируса у пассажиров лайнера Diamond Princess подтверждены в Австралии , сообщает местный телеканал ABC со ссылкой на власти.

После эвакуации граждан Австралии с круизного лайнера шесть человек были помещены в изоляцию в международном аэропорту Дарвина с подозрением на наличие коронавируса, у двух из них диагноз подтвердился. Еще 164 пассажира лайнера проведут две недели на карантине в центре Howard Springs.

Ранее сообщалось, что у более 20 австралийцев на лайнере Diamond Princess был обнаружен коронавирус.

Судно Diamond Princess находится в порту Иокогамы с 3 февраля, официально двухнедельный карантин был объявлен 5 февраля из-за того, что у одного из пассажиров, покинувшего судно в Гонконге, был выявлен новый тип коронавирусной инфекции. В настоящий момент на лайнере находятся менее трех тысяч человек. Первые 400 человек покинули судно в среду. Ориентировочно все пассажиры смогут покинуть судно к 21 февраля. Всего к вечеру среды на судне выявлен 621 случай заболевания.