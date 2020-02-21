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Эксперт: бесперебойный Wi-Fi в самолетах появится через пять лет
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РИА Новости

Эксперт: бесперебойный Wi-Fi в самолетах появится через пять лет

04:14 21.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Бесперебойный Wi-Fi в самолетах появится через 5 лет, реализовать это позволит стандарт Seamless Release 1.0, заявил РИА Новости руководитель проекта "МС СИН" Национальной технологической инициативы Никита Медвехкв.
В среду международная организация Seamless Air Alliance сообщила, что около 30 крупных авиакомпаний совместно разработали "мировой стандарт связи в полете". Он, как ожидается, позволит обеспечить бесперебойный Wi-Fi во время перелетов при минимальных затратах со стороны авиакомпаний.
"Стандарт Seamless Release 1.0 позволит обеспечить бесперебойный доступ к интернету для пассажиров самолетов через пять лет, если начать действовать уже сейчас и иметь рычаги влияния. Пользователю станет удобнее пользоваться интернетом на борту, а при задействования широкого круга компаний и поставщиков услуг качество связи будет расти", - считает эксперт.
"Однако никакой принципиально новой технологии введение стандарта не предусматривает, т.к. сигнал, как и раньше, будет идти через спутник, что накладывает значительные ограничения на стоимость и качество услуги. Запуск, содержание и замена спутника - это всегда дорого, а расстояние до спутника - это всегда долго и медленно. От этого нужно уходить", - отметил Медвехкв.
По его мнению, при введении стандарта авиакомпаниям надо будет договариваться со всеми поставщиками услуг связи на территории покрытия сигналом, с владельцами оборудования (спутники, вышки) пройти все необходимые сертификационных процедуры (с авиапроизводителями и с регулирующими органами).
"Это не очень быстро, и бюджет на внедрение стандарта, заявленного Seamless Air Alliance, будет сильно зависеть от количества игроков на рынке (операторов, перевозчиков, владельцев спутников, производителей самолетов, единства регуляторных норм на территории стран) и клиентов - какое качество услуг связи будет на выходе", - подчеркнул Медвехкв.
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