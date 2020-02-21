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РИА Наука
2020-02-21T04:08+0300
https://ria.ru/20200221/1565036340.html
Источник назвал дату запуска британских спутников OneWeb с Байконура
https://cdn25.img.ria.ru/images/105741/94/1057419433_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_3c1482b6dcd95fc14baf968982abc78b.jpg
РИА Новости

Источник назвал дату запуска британских спутников OneWeb с Байконура

04:08 21.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБайконур
Байконур
© РИА Новости / Стрингер
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Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Очередной запуск 34 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур планируется 20-21 марта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Доставка новой партии спутников OneWeb на космодром ожидается 25 февраля, их запуск - 20-21 марта", - сказал собеседник агентства.
В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С космодрома Байконур намечается девять пусков (один уже выполнен), с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже выполнен).
Ранее главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель сообщил, что на первом этапе на орбиту планируется вывести 588 аппаратов для того, чтобы обеспечить глобальное коммерческое предоставление услуг связи в 2021 году. Еще 60 спутников будут изготовлены в качестве резервных. К 2026 году число аппаратов на орбите намечается довести до 2 тысяч.
OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
В 2018 году стало известно, что против выделения радиочастот компании выступили ФСБ и Роскомнадзор. В августе 2019 года компания OneWeb отозвала поданную в госкомиссию по радиочастотам заявку на получение радиочастот в России для работы своих спутников. Компания сообщила, что заявку переработают и внесут снова с учетом требований национальной безопасности РФ.
Дмитрий Рогозин
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200011
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