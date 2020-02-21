Источник назвал дату запуска британских спутников OneWeb с Байконура

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Очередной запуск 34 британских спутников связи Очередной запуск 34 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Байконур планируется 20-21 марта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Доставка новой партии спутников OneWeb на космодром ожидается 25 февраля, их запуск - 20-21 марта", - сказал собеседник агентства.

В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.

В июне 2015 года был подписан контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей "Союз" с разгонными блоками "Фрегат" для выведения в космос 672 спутников OneWeb. С космодрома Байконур намечается девять пусков (один уже выполнен), с Восточного - шесть, с Куру - шесть (один уже выполнен).

Ранее главный управляющий компании OneWeb Адриан Штекель сообщил, что на первом этапе на орбиту планируется вывести 588 аппаратов для того, чтобы обеспечить глобальное коммерческое предоставление услуг связи в 2021 году. Еще 60 спутников будут изготовлены в качестве резервных. К 2026 году число аппаратов на орбите намечается довести до 2 тысяч.

OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.