Эксперты: 39% пользователей рунета будут путешествовать в праздники

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Предстоящие праздничные выходные по случаю 23 февраля и 8 марта 39% пользователей рунета планируют провести в путешествиях, при этом 77% поездок придется на Предстоящие праздничные выходные по случаю 23 февраля и 8 марта 39% пользователей рунета планируют провести в путешествиях, при этом 77% поездок придется на Россию , показало исследование картографического сервиса Maps.me, сообщили РИА Новости в компании.

В рамках исследования сервис Maps.me совместно с исследовательской компанией ResearchMe провели опрос 4,7 тысячи пользователей рунета старше 18 лет и выяснили, куда они едут на 23 февраля и 8 марта, с кем и как путешествуют. Также опрошенные рассказали о самых необычных праздничных поездках.

Как показало исследование, каждый четвертый респондент собирается путешествовать во время трехдневного уикенда по случаю Дня защитника Отечества, а отпраздновать в поездке 8 Марта планируют 29%. "Треть опрошенных (32%) пока ничего не планируют, но не исключают, что сорвутся с места в последний момент", - отметили в компании. Самая высокая доля "праздничных путешественников" — среди людей в возрасте от 25 до 34 лет: поездки запланировал каждый третий (32% – на 23 февраля, 34% – на 8 марта).

Исследование показало, что самые распространенные поездки – по России с семьей. "Восемь из десяти поездок (77%) будут в пределах России. В другие страны отправятся 13%. Больше других зарубежье привлекает туристов в возрасте от 18 до 34 лет – среди них отметить День защитника Отечества или Международный женский день не в России собирается практически каждый пятый (18%). Каждый десятый путешественник пока не решил, куда поедет", - показало исследование.

Больше половины туристов (54%) отправятся в праздничное путешествие с семьей, каждый третий (31%) поедет со второй половинкой (с мужем или женой, с молодым человеком или девушкой), каждый четвертый (26%) – с друзьями. При этом 84% респондентов предпочли организовать поездку своими силами, тур купили всего 10%.

Более трети участников опроса (36%) дарили близким путешествие. Для мужчин это более характерный жест – хотя бы раз так делали 42% (против 31% женщин). Более склонны дарить такие подарки люди в возрасте до 35 лет.