Эксперты рассказали, сколько россиян живут с родственниками

"Опрос показал, что большинство респондентов сейчас живет в собственном жилье — так ответили 60%. С родителями или родственниками живут 15%, снимают квартиру только 14%. Оказалось, что больше трети (38%) опрошенных живут на одном месте более 10 лет, 19% въехали от 6 до 10 лет назад, 19% — от 3 до 5 лет. Меньше 3 лет в одной квартире живут 24%", - указано в результатах опроса, которые имеются в распоряжении РИА Новости.