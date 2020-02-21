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Эксперты рассказали, сколько россиян живут с родственниками
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РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько россиян живут с родственниками

03:59 21.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖилой дом
Жилой дом
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Жилой дом . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Около 15% россиян живут с родителями или родственниками, а снимают квартиру 14%, следует из результатов опроса, проведенного проектом "Дом Mail.ru".
"Опрос показал, что большинство респондентов сейчас живет в собственном жилье — так ответили 60%. С родителями или родственниками живут 15%, снимают квартиру только 14%. Оказалось, что больше трети (38%) опрошенных живут на одном месте более 10 лет, 19% въехали от 6 до 10 лет назад, 19% — от 3 до 5 лет. Меньше 3 лет в одной квартире живут 24%", - указано в результатах опроса, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что 34% респондентов делали ремонт более трех лет назад, 26% завершили его год-два назад, остальные (40%) - менее года назад. Почти половина опрошенных (43%) признались, что делали ремонт после старых хозяев, еще 35% начинали с черновой отделки, 13% досталась квартира с чистовым ремонтом.
"Бюджет на ремонт у 55% превысил 500 тысяч рублей. От 200 тысяч до 500 тысяч рублей потратили 22%, от 100 тысяч до 200 тысяч — 10%. В сумму до 100 тысяч смогли уложиться 13% респондентов. Основными статьями расходов в ходе ремонта были покраска стен и поклейка обоев (89%), покупка новой мебели (88%) и освещения (86%). Еще 83% обновили бытовую технику, 83% приобрели новую сантехнику, 82% сделали полы и 79% потолки. Заменили текстиль 78%, купили новую кухню 72%", - указано в результатах исследования.
Опрос проводился с 17 по 19 февраля 2020 года среди 2 859 российских пользователей проекта "Дом Mail.ru".
Знак процента
16 февраля 2017, 10:11
Налоговый вычет для снимающих жилье может появиться в РоссииМинстрой РФ и АИЖК анализируют возможность введения налогового вычета для людей, которые снимают жилье, сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на слова заместителя министра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина.
2122015
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