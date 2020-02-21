Хуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы), передает саудовское агентство . Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы), передает саудовское агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.

В Сети появились видеозаписи летящих ракет, снятые в городе Янбу, который расположен на западе Саудовской Аравии в 900 километрах от границы с Йеменом и является крупным нефтеналивным портом.

Представитель коалиции полковник Турки аль-Малики назвал продолжающиеся обстрелы "варварскими атаками".

В сентябре прошлого года хуситы взяли на себя ответственность за ракетную атаку на объекты Saudi Aramco. Тогда Cаудовская Аравия была вынуждена сократить производство нефти более чем вдвое.