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Скабеева прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
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РИА Новости

Скабеева прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

03:44 21.02.2020 (обновлено: 07:36 21.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
Телеведущая Ольга Скабеева . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева назвала позором протесты жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины против размещения в местном санатории соотечественников, эвакуированных из Китая. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.
"Стекла (автобуса с людьми. – прим. ред.) разбиты – так их встречают. Добро пожаловать", - написала Скабеева.
Также телеведущая опубликовала ролик, на котором врачи одной из больниц Львовской области, узнав, что к ним не повезут эвакуируемых, "на радостях" поют гимн Украины. Она сравнила ситуацию с "кристаллизацией дурдома". При этом Скабеева предложила "забрать людей себе", так как на подобные вещи "невозможно смотреть без боли".

Протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

Эвакуация граждан Украины из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась протестами в ряде регионов страны. В частности, жители Львовской, Тернопольской, Харьковской и Киевской областей начали перекрывать дороги, требуя не привозить к ним эвакуированных граждан.
В поселке Новые Санжары в Полтавской области начались столкновения силовиков и местных жителей, которые протестовали против размещения людей в окрестном санатории. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями. В результате пострадали девять полицейских и один гражданский.
Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев.
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Беспорядки в Полтавской областиОльга СкабееваЛьвовская областьКитайУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Срочная новость! Власти Уханя разрабатывают операцию по спасению вывезенных Украиной украинцев из Украины обратно в Ухань.
21 февраля, 04:02
АНАлекс Нил
31150002
Мне кажется , что у них там такой украйнский коронавирус , которому уханьский ни по чём , китайский там загнётся сразу не прижившись .
21 февраля, 04:34
k.oleg.a70
3240102
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