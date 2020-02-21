Скабеева прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

Протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

Эвакуация граждан Украины из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась протестами в ряде регионов страны. В частности, жители Львовской, Тернопольской, Харьковской и Киевской областей начали перекрывать дороги, требуя не привозить к ним эвакуированных граждан.

В поселке Новые Санжары в Полтавской области начались столкновения силовиков и местных жителей, которые протестовали против размещения людей в окрестном санатории. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями. В результате пострадали девять полицейских и один гражданский.