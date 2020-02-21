Скабеева прокомментировала протесты из-за эвакуации украинцев из Китая

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева назвала позором протесты жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины против размещения в местном санатории соотечественников, эвакуированных из Китая. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.
"Стекла (автобуса с людьми. – прим. ред.) разбиты – так их встречают. Добро пожаловать", - написала Скабеева.
Также телеведущая опубликовала ролик, на котором врачи одной из больниц Львовской области, узнав, что к ним не повезут эвакуируемых, "на радостях" поют гимн Украины. Она сравнила ситуацию с "кристаллизацией дурдома". При этом Скабеева предложила "забрать людей себе", так как на подобные вещи "невозможно смотреть без боли".
Протесты из-за эвакуации украинцев из Китая
Эвакуация граждан Украины из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась протестами в ряде регионов страны. В частности, жители Львовской, Тернопольской, Харьковской и Киевской областей начали перекрывать дороги, требуя не привозить к ним эвакуированных граждан.
В поселке Новые Санжары в Полтавской области начались столкновения силовиков и местных жителей, которые протестовали против размещения людей в окрестном санатории. Протестующие встретили прибывших на родину криками, а также забросали их автобусы камнями. В результате пострадали девять полицейских и один гражданский.
Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали "не лучшую сторону характера" украинцев.