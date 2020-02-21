Лидеры стран ЕС призвали остановить боевые действия в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Лидеры государств Европейского союза призвали к прекращению огня в сирийском Идлибе и полному соблюдению норм гуманитарного права, говорится в коммюнике ЕС.
"ЕС призывает всех участников немедленно прекратить военные действия", - отмечается в документе.
В Брюсселе также заявили, что все стороны конфликта в полной мере должны соблюдать обязательства в области международного гуманитарного права, в частности, обеспечить беспрепятственный и прямой доступ гуманитарной помощи для всех, кто в ней нуждается.
По мнению стран ЕС, в Идлибе необходимо установить устойчивое прекращение огня между противоборствующими сторонами, соблюдать достигнутые в Сочи договоренности и соответствующие резолюции ООН.