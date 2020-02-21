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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T03:41+0300
https://ria.ru/20200221/1565036147.html
Лидеры стран ЕС призвали остановить боевые действия в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/150107/72/1501077206_0:114:2200:1352_1036x0_80_0_0_95f4c1619644bd5d3b7c96d1dfd75726.jpg
РИА Новости

Лидеры стран ЕС призвали остановить боевые действия в Идлибе

03:41 21.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Лидеры государств Европейского союза призвали к прекращению огня в сирийском Идлибе и полному соблюдению норм гуманитарного права, говорится в коммюнике ЕС.
"ЕС призывает всех участников немедленно прекратить военные действия", - отмечается в документе.
В Брюсселе также заявили, что все стороны конфликта в полной мере должны соблюдать обязательства в области международного гуманитарного права, в частности, обеспечить беспрепятственный и прямой доступ гуманитарной помощи для всех, кто в ней нуждается.
По мнению стран ЕС, в Идлибе необходимо установить устойчивое прекращение огня между противоборствующими сторонами, соблюдать достигнутые в Сочи договоренности и соответствующие резолюции ООН.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ЕвросоюзСирия
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