Антонов назвал российскую армию важным фактором безопасности в мире

ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Россия не стремится к гонке вооружений или военному доминированию, ее вооруженные силы являются важным фактором международной безопасности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов

"Совершенствование Вооруженных cил остается нашим безусловным приоритетом. Они – надежный щит Родины и важная составляющая международной безопасности. Вместе с тем мы не стремимся к гонке вооружений или военному доминированию. Наша цель – наличие оборонного потенциала, достаточного, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии", - заявил Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.

В рамках празднования на прием в посольство были приглашены около 400 представителей дипломатических миссий, расположенных в Вашингтоне. Их вниманию была представлена экспозиция Российского исторического общества "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют".

Среди экспонатов, помимо фотографий времен Великой Отечественной войны, было и письмо президента США Франклина Рузвельта советскому лидеру Иосифу Сталину от 23 февраля 1945 года. В письме Рузвельт поздравлял Сталина с 27-й годовщиной создания Красной Армии, а также упоминал о решениях Ялтинской конференции, которые он называл "основой для долгосрочного мира".