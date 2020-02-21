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Антонов назвал российскую армию важным фактором безопасности в мире
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РИА Новости

Антонов назвал российскую армию важным фактором безопасности в мире

03:21 21.02.2020 (обновлено: 05:24 21.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Россия не стремится к гонке вооружений или военному доминированию, ее вооруженные силы являются важным фактором международной безопасности, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
"Совершенствование Вооруженных cил остается нашим безусловным приоритетом. Они – надежный щит Родины и важная составляющая международной безопасности. Вместе с тем мы не стремимся к гонке вооружений или военному доминированию. Наша цель – наличие оборонного потенциала, достаточного, чтобы удержать любого потенциального противника от агрессии", - заявил Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
В рамках празднования на прием в посольство были приглашены около 400 представителей дипломатических миссий, расположенных в Вашингтоне. Их вниманию была представлена экспозиция Российского исторического общества "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют".
Среди экспонатов, помимо фотографий времен Великой Отечественной войны, было и письмо президента США Франклина Рузвельта советскому лидеру Иосифу Сталину от 23 февраля 1945 года. В письме Рузвельт поздравлял Сталина с 27-й годовщиной создания Красной Армии, а также упоминал о решениях Ялтинской конференции, которые он называл "основой для долгосрочного мира".
"Продолжающиеся выдающиеся успехи Красной Армии наряду с всеобщими усилиями сил объединенных наций на юге и западе гарантируют быстрое достижение нашей общей цели – миру во всем мире на основе взаимопонимания и сотрудничества", - указывал президент США 75 лет назад.
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